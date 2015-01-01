Policjanci odnaleźli zagubioną grzybiarkę Powrót Drukuj O dużym szczęściu może powiedzieć 48-latka z gminy Cyców, która późnym wieczorem zadzwoniła do włodawskich funkcjonariuszy, informując że zgubiła się w lesie i ma tylko 1 procent baterii. Policjanci podjęli natychmiastowe działania i w niecałą godzinę po zgłoszeniu odnaleźli kobietę. Ta historia mogła zakończyć się poważnie, bo grzybiarka próbując wydostać się z lasu prawie rozładowała telefon, a na dodatek trafiła na bardzo podmokły teren. Apelujemy o rozsądek i przypominamy zasady bezpieczeństwa podczas leśnych wypraw.

W czwartek około godziny 21:20 do włodawskiej komendy zadzwoniła mieszkanka gminy Cyców i poinformowała, że nie może wyjść z lasu. Jakby tego było mało ma tylko 1 procent baterii w telefonie. Dyżurny słysząc tą informację polecił kobiecie pozostać w miejscu zgłoszenia oraz włączyć w telefonie tryb oszczedzania energii. Na miejsce zostali wysłani policjanci ze sprzętem noktowizyjnym.

Policjanci już po godzinie 22:00, czyli w niecałą godzinę odnaleźli kobietę. Jak się okazało 48-latka przyjechała po południu do Kołacz na grzyby. Kiedy zrobiło się ciemno i postanowiła wrócić do drogi - zgubiła się. Podczas próby wyjścia z lasu użyła telefonu jako latarki, co w efekcie prawie go rozładowało, a na dodatek trafiła na bardzo podmokły teren. Szczęśliwie dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu policjantów grzybiarce nic się nie stało i bezpiecznie mogła wrócić do domu.

Jesienna aura sprzyja wyprawom na grzyby, pamiętajmy podczas wycieczek do lasu o zasadach bezpieczeństwa:

starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy i o której zamierzamy wrócić do domu;

jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób tylko podczas grzybobrania pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;

zwracajmy uwagę i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon może okazać się przydatny do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację rodzinie oraz wzywanym służbom ratunkowym;

elementy odblaskowe i jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w przypadku akcji poszukiwawczej;

jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od zaparkowanych pojazdów, stacji czy przystanków;

wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie. Jesień to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie;

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów dobrze jest zabrać kurtkę przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz posiłek;

jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zgłośmy to policjantów;

jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję i stosujmy się do ich poleceń, starajmy się też dojść do najbliższej drogi,

kiedy odnajdziemy drogę do domu od razu powiadommy Policję odwołując zgłoszenie.

podkomisarz Elwira Tadyniewicz